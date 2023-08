POL-EU: Schrotthändler mit gefährlichem Gefahrgut erwischt

Euskirchen (ots) - Euskirchen. Im Zeitraum von Mittwoch (9. August), 23.30 Uhr bis Donnerstag (10. August), 9 Uhr haben Unbekannte in eine Gaststätte auf der Luxemburger Straße in Euskirchen-Kleinbüllesheim eingebrochen. Unbekannte brachen ein an der Eingangstüre befestigtes Vorhängeschloss sowie das Türschloss gewaltsam auf. Im Anschluss wurde in der Gaststätte ein Spielautomat aufgebohrt und das darin befindliche Geld aus den Geldkassetten entwendet. Insgesamt ...

