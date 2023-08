POL-EU: Einbruch in Gaststätte

Weilerswist (ots) - Am Mittwoch (9. August) wurde gegen 15.07 Uhr in Weilerswist auf der Kölner Straße ein fahrender, gestohlener Pkw (Skoda Kodiaq in der Farbe schwarz) festgestellt. Trotz deutlicher Anhaltezeichen hielt der Fahrzeugführer des entwendeten Pkw nicht an, sondern beschleunigte diesen und flüchtete über die Landstraße 194 in Richtung Brühl. Von Brühl aus flüchtete der Fahrer letztendlich in Richtung ...

