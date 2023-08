POL-EU: Einbruch in Grundschule

Schleiden (ots) - Am Donnerstag, den 9. August, befuhr eine 51-jährige Frau aus Schleiden die Kreisstraße 66 von Scheuren kommend in Richtung Schleiden. In einer Rechtskurve kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die angrenzende Böschung. Letztendlich kam die Frau auf der Fahrzeugseite zum Stillstand. Die Frau wurde von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus dem Pkw gerettet. Die 51-Jährige ...

