POL-EU: Nach Auseinandersetzungen zwischen Personengruppen: Drei Personen in Gewahrsam genommen

Kall (ots) - Am Montag (7. August) wurde der Feuerwehr um 17.15 Uhr ein Flächenbrand in Höhe der Werner-Schumacher-Straße in Kall gemeldet. Augenscheinlich hatte zuvor eine männliche Person auf einem Fahrrad einen brennenden Feuerwerkskörper in Richtung der Böschung geworfen. Durch den Funkenflug setzte sich die Böschung in Brand, die auf einer Fläche von circa zehn Quadratmetern abbrannte. Der Mann flüchtete mit ...

