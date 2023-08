POL-EU: Bei der Ausfahrt vom Grundstück Pkw übersehen

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Am Montag (7. August) verursachte ein 30-Jähriger aus Euskirchen gegen 10.45 Uhr in der Straße Große Höhle in Euskirchen-Flamersheim einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Während der Unfallaufnahme gab der 30-jährige Mann den Polizeibeamten gegenüber an, dass seine Ehefrau am Steuer seines Pkw gesessen und den Unfall verursacht ...

