Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall verursacht - Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Euskirchen-Flamersheim (ots)

Am Montag (7. August) verursachte ein 30-Jähriger aus Euskirchen gegen 10.45 Uhr in der Straße Große Höhle in Euskirchen-Flamersheim einen Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme gab der 30-jährige Mann den Polizeibeamten gegenüber an, dass seine Ehefrau am Steuer seines Pkw gesessen und den Unfall verursacht haben soll.

Der 53-jährige Unfallgegner aus Euskirchen konnte die Aussage des 30-Jährigen jedoch verneinen, da die Frau erst nach dem Unfall zum Unfallort hinzugekommen war.

Eine Überprüfung ergab, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Es wurde eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell