POL-EU: Einbruch in Vereinsheim

Nettersheim (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum von Dienstag (8. August), 18 Uhr bis Mittwoch (9. August), 7.15 Uhr in die Grundschule in Zingsheim ein. Die Unbekannten hebelten die Haupteingangstüre auf. In der Schule wurden weitere Türen aufgehebelt. Es wurde ein Laptop und ein Mobiltelefon entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

