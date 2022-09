POL-KI: 220926.1 Bösdorf: Tötungsdelikt zum Nachteil eines Kindes

Kiel (ots) - Gestern in der Früh kam es im Stadtteil Kiel-Wik zu einem Raub auf einen Taxifahrer. Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamtinnen und Beamte des 1. Polizeireviers Kiel den Tatverdächtigen im Nahbereich fest. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter kam der Festgenommene in Untersuchungshaft. Donnerstag, gegen 03:30 Uhr, nutzte ein 32-Jähriger ein am Hauptbahnhof Kiel stehendes Taxi und ließ sich durch einen ...

