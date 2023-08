Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rettungssanitäter beenden Trunkenheitsfahrt

Blankenheim (ots)

Am 13. August gegen 03.40 Uhr befuhren zwei Rettungssanitäter mit dem Rettungswagen die L115 in Höhe Freilingen und bemerkten vor sich ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise. In Schlangenlinien fuhr der 49-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug auch über die Fahrspur des Gegenverkehrs. Als der Fahrer in einer Bushaltestelle anhielt, sprachen die Sanitäter den Mann an und verhinderten eine Weiterfahrt bis zum Eintreffen der Polizeibeamten. Diese stellten eine deutliche Alkoholisierung bei dem Fahrer fest. Es wurde eine Blutprobe gegen den Willen des Fahrers entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

