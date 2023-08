POL-EU: Pkw aus Hofeinfahrt gestohlen

Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Freitag (11. August), 20.30 Uhr bis Samstag (12. August), 11.30 Uhr, wurden in Mechernich im Johannesweg sowie in der Bahnstraße mehrere Pkw durchwühlt. Sämtliche Fahrzeuge wurden von den Eigentümern zuvor verschlossen abgestellt. Unbekannte verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu den Pkw und entwendeten unter anderem Kleingeld. Es entstand kein Schaden an den ...

