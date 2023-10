Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Betrug durch einen "falschen" Bankmitarbeiter

Stadthagen (ots)

(bae)Ein Hagenburger Ehepaar hat am 13.10.2023 folgenden Sachverhalt angezeigt. Die 79-jährige Ehefrau und der 78-jährige Ehemann sind Opfer eines Betruges geworden. Bereits am 11.10.2023 wurden sie von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparda Bank kontaktiert. Der Herr stellte sich als "Dr. Reuter" vor und verwickelte die beiden in ein Gespräch. Er gab an, dass es zu unberechtigten Abbuchungen gekommen sei. Dann verlagerte sich die Kommunikation auf einen Messengerdienst. Obwohl dort erkennbar war, dass die Nummer von "Dr. Reuter" aus der Türkei stammt, schöpfte das Ehepaar keinen Verdacht. Nachdem sich das Ehepaar mittel Post-ID legitimierte und diverse Berechtigungen vergeben hatte, wurden durch "Dr. Reuter" Umbuchungen in Höhe von 78660 Euro vorgenommen. Leider wurde das Geld dabei auf fremde Konten gebucht und konnte nicht zurückgebucht werden.

Von Seiten der Polizei kann nur davor gewarnt werden, Bankgeschäfte am Telefon durchzuführen. Man sollte misstrauisch werden, wenn angebliche Bankangestellte unaufgefordert anrufen und Bankgeschäfte telefonisch oder per WhatsApp regeln möchten. Ein Rückruf bei der Hausbank sollte in diesem Fall immer erfolgen. Generell kann man davon ausgehen, dass ihre Bank sie nie dazu auffordern wird Zahlungen oder ihren Login freizugeben. Die angeblichen Bankmitarbeiter sind sehr überzeugend, sprechen sehr gut deutsch und stellen den Grund für ihren Anruf sehr plausibel dar. Es werden hier auch unterschiedliche Gründe für den Anruf genannt. Oftmals geht es darum, dass angeblich erhebliche Geldbeträge abgebucht werden, falls man nicht jetzt sofort widerspreche. Dann soll man bestimmten Freigaben zustimmen, damit der Betrag zurückgebucht werden könne. Allerdings gibt man damit den Betrügern erst die Möglichkeit, genau diese Abbuchungen vorzunehmen.

