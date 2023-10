Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: "Wäschediebstahl"

Niedernwöhren (ots)

(bae)Am 13.10.2023 wird in der Polizeistation in Niedernwöhren angezeigt, dass in Niedernwöhren aus einem Garten an der Hauptstraße Wäsche entwendet wurde. Diese war zum Trocknen im Garten auf einer Leine aufgehängt. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 02.10.2023 und dem 12.10.2023. Die geschädigte 40-Jährige Mutter war davon ausgegangen, dass ihre Kinder die Wäsche abgenommen hatten. Dies war aber nicht der Fall. Sie bemerkte erst später, dass die Kleidung fehlte. Falls es Zeugen gibt, die in der fraglichen Zeit jemanden gesehen haben, der im Garten Wäsche abgenommen hat, der möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell