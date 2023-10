Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw durchbricht Zaun und kommt an Hauswand zum Stehen

Nienburg (ots)

NIENBURG(HeT) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.35 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Ukrainer mit seinem Pkw in Langendamm die Dorfstraße aus Richtung Am Knapsberg kommend. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen massiven Zaun und kam kurz darauf von einer Hauswand gebremst auf der rechten Seite seines Fahrzeugs, auf der Motorhaube des Pkw eines Anwohners zum Stehen / Liegen. Da nach einer ersten Mitteilung davon ausgegangen werden musste, dass der Fahrzeugführer in seinem Pkw eingeklemmt war, wurden neben der Polizei Nienburg die Freiwilligen Feuerwehren aus Langendamm und Nienburg sowie zwei Rettungs- und ein Notarztwagen zum Einsatzort entsandt. Vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Unfallort hatte sich der Fahrzeugführer bereits aus seinem Fahrzeug befreien können. Er wurde im weiteren Verlauf leichtverletzt vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus in Nienburg zugeführt. Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand, wurde von der Polizei Nienburg die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt, folglich darf er ab sofort keinerlei fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge mehr führen. Ein vorsorglich angeforderter THW-Fachberater brauchte nicht tätig werden, weil der Schaden an der Hauswand des Geschädigten keine Einsturzgefahr des Gebäudes erahnen ließ. Der Ford Focus des Unfallverursachers wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und von einem ortsansässigen Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden am Zaun, der Hauswand und dem Pkw des geschädigten Anwohners dürfte deutlich im fünfstelligen Bereich liegen.

