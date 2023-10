Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Kindern und einer leicht verletzten Frau

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (12.10.2023) kam es gegen 14:30 Uhr auf der Berliner Straße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder schwer und eine Autofahrerin leicht verletzt wurden. Eine 28-jährige Frau fuhr mit ihrem Opel Corsa auf der Berliner Straße in Richtung Elberfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen liefen kurz vor der Einmündung Hügelstraße zwei Mädchen (7 und 8 Jahre alt) von der Mittelinsel auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Kindern und dem Pkw der Frau. Die 7-Jährige und ihre 8-jährige Schwester verletzten sich bei der Kollision schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für sie nicht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort durch Rettungskräfte betreut. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Berliner Straße. (an)

