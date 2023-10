Polizei Wuppertal

POL-W: W Bedrohung auf dem Werth - Polizei nimmt einen Mann fest

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (11.10.2023, gegen 21:35 Uhr) bedrohte ein 20-Jähriger Passanten mit einer PTB-Waffe auf dem Werth in Wuppertal-Barmen. Als der Mann in der Fußgängerzone unterwegs war, rempelte er in Höhe eines Cafés eine 18-jährige Frau an. Anschließend zog er sein Shirt hoch. Dabei erkannte die Zeugin den Handgriff einer Waffe, welche sich im Hosenbund des Beschuldigten befand. Der Mann ging weiter und kurze Zeit später hielt er am Alter Markt die PTB-Waffe in der Hand. Damit bedrohte er einen Mann und eine Frau, die auf einer Bank saßen. Eingesetzte Polizeibeamte trafen unverzüglich den 20-Jährigen auf dem Werth an. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten eine PTB-Waffe und nach ersten Erkenntnissen Betäubungsmittel. Während der Durchsuchung zeigte sich der Täter unkooperativ und leistete Widerstand gegen die Beamten. Eine Polizistin und ein Polizist erlitten dabei leichte Verletzungen. Die eingesetzten Kräfte nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Da sich bei dem Mann Hinweise auf Drogenkonsum ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (ar)

