Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 11.10.2023 (Mittwoch) kam es um kurz vor 19:00 Uhr auf der Solinger Straße, auf Höhe des Burg-Friedhofs, in Solingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Ford Ranger auf der Solinger Straße in Richtung Solingen Burg. Im Kurvenbereich beabsichtigte er, sein Fahrzeug zu wenden. Bei dem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 16-jährigen Mopedfahrer, der auf der Solinger Straße aus Richtung Burg kam. Der 16-Jährige stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt. (an)

