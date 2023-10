Polizei Wuppertal

POL-W: RS Senior wird Opfer eines versuchten Betrugs - Polizei nimmt eine Person fest

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (08.10.2023 gegen 16:15 Uhr) kam es in Remscheid-Lennep zu einem versuchten Betrug. Zuvor sprach ein Täter (43) den 85-jährigen Remscheider an. Der 43-Jährige gab an, dass seine Frau gestorben sei. Für eine Überführung des Leichnams müsse er 500,00 Euro bezahlen. Da er nicht im Besitz des Geldes sei, solle der Senior ihm 500,00 Euro überweisen. Anschließend fuhr der Täter sein Opfer zu einer Bankfiliale an der Kölner Straße. Als der 85-Jährige im Begriff war eine Überweisung zu tätigen, stoppte ein zufällig anwesender Bekannter des Rentners den Vorgang, da ihm die Transaktion seltsam vorkam. Danach informierte der Zeuge die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung trafen eingesetzte Kräfte den Täter an und nahmen ihn vorläufig fest. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: -Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! -Überweisen Sie NIEMALS Geld an unbekannte Personen! -Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahestehende Personen mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell