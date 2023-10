POL-W: W Kind von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Von Mittwoch auf Donnerstag (04.10.2023, 15:00 Uhr bis 05.10.2023,10:00 Uhr) kam es in Wuppertal-Cronenberg zu einer Sachbeschädigung an der Kemmannstraße. Unbekannte beschädigten das noch nicht in Dienstbetrieb genommene Gebäude der neuen Rettungswache. Mehrere Eingangstüren wurden beschädigt und die Stromzufuhr zum Wachgebäude manipuliert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

