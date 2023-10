POL-W: W/RBK Leichlingen/Köln/Wuppertal - Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlichem Betrüger

Wuppertal (ots) - Am Sonntag (08.10.2023 gegen 16:15 Uhr) kam es in Remscheid-Lennep zu einem versuchten Betrug. Zuvor sprach ein Täter (43) den 85-jährigen Remscheider an. Der 43-Jährige gab an, dass seine Frau gestorben sei. Für eine Überführung des Leichnams müsse er 500,00 Euro bezahlen. Da er nicht im Besitz des Geldes sei, solle der Senior ihm 500,00 Euro ...

