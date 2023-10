POL-NI: Hilgermissen - Wem gehören diese Gegenstände?

Rinteln (ots) - (jwp) Am Mittwoch, dem 11.10.2023, wurde der Polizei in Rinteln eine Sachbeschädigung an einem Pkw angezeigt. Eine 35-jährige Rintelnerin hatte angegeben, dass sie ihren grauen VW Polo am Mittwoch gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Rinteln an der Bahnhofsallee abgestellt hatte. Als sie ca. 20 Minuten später wieder zurückgekommen war, musste sie einen Schaden an der Windschutzscheibe ...

