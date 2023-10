Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - beschädigter Pkw auf Lidl-Parkplatz

Rinteln (ots)

(jwp) Am Mittwoch, dem 11.10.2023, wurde der Polizei in Rinteln eine Sachbeschädigung an einem Pkw angezeigt. Eine 35-jährige Rintelnerin hatte angegeben, dass sie ihren grauen VW Polo am Mittwoch gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Rinteln an der Bahnhofsallee abgestellt hatte. Als sie ca. 20 Minuten später wieder zurückgekommen war, musste sie einen Schaden an der Windschutzscheibe feststellen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verursacher und dem Tatgeschehen machen können. Diese werden gebeten sich mit dem Kommissariat unter der Telefonnummer 05751/9646-0 in Verbindung zu setzen.

