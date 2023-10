Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Fahrradfachgeschäft - 40000 Euro Schaden

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom 10.10.2023, 18:15 Uhr bis 11.10.2023, 08:20 Uhr in ein Fahrradfachgeschäft in Bad Nenndorf in der Piepmühle eingebrochen. Die Täter haben sich über das Dach des Geschäftes Zutritt zu den Verkaufsräumen verschafft. Nach bisherigen Kenntnissen müssen es mehrere Täter gewesen sein. Die Täter erbeuteten 6 E-Bikes (Pedelecs) aus dem Verkaufsraum, sowie weiter Fahrradersatzteile. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 40000 Euro. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Hinweise zu den Tätern. Zeugen werden gebeten ihre Beobachtungen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten der Polizei unter 0572374920 zu melden.

