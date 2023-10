POL-NI: Eystrup - Zeugenaufruf nach Einbruch in Getränkemarkt

Nienburg (ots) - (KEM) In der Zeit von Sonntagabend, 18.30 Uhr, bis Montagmorgen, 9.25 Uhr, ereignete sich an der Gubener Straße in Stadthagen eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 68-jährigen Bad Münderin. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr die Gubener Straße aus Richtung Bahnhof in Richtung Enzer Straße und touchierte den am rechten Straßenrand geparkten roten Skoda Fabia der Frau am Außenspiegel. ...

