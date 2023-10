Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Hinweise auf silber/grauen Skoda Octavia

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagabend, den 09.10.2023, gegen 19.10 Uhr ereignete sich an der B215 zwischen Leeseringen und Nienburg eine Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein silber/grauer Skoda Octavia mit tschechischem Kennzeichen die B215 von Leeseringen in Richtung Nienburg und kam in Höhe "Am Gewerbepark" mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr der Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen sowie zwei Leitpfosten. Nachdem er in Höhe des Landgasthauses kurz anhielt, fuhr er weiter und flüchtete zurück in Richtung Leeseringen, ohne den Verkehrsunfall anzuzeigen. Am Unfallort stellten die Beamten eine Außenspiegelabdeckung sicher, die vom Unfallfahrzeug stammen dürfte. Zudem dürfte der Skoda auch an der Front Schäden aufweisen.

Zum Unfallverursacher liegt folgende Personenbeschreibung vor: männlich, ca. 30-40 J., ca. 175cm, schlank, schwarze, kurze Haare, schwarze Kleidung.

Wer kann weitere Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell