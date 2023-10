POL-NI: Drakenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (KEM) In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Getränkemarktes an der Bahnhofstraße in Eystrup eingeschlagen und sind in diesen eingebrochen. Zuvor versuchten sie mehrere Türen aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Die Tat dürfte sich zwischen 2.30 und 4 Uhr ereignet haben. Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist noch unbekannt. Auch zu der Schadenshöhe ...

