POL-RE: Marl/Herten: Fahndung nach Computerbetrug (Foto)

Am 04.02.2023 schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines geparkten Autos an der Eichendstraße ein und entwendete die Handtasche einer 60-jährigen Marlerin. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr. Kurze Zeit später hob ein Tatverdächtiger mit der Karte der Marlerin Geld an einem Geldautomaten in Herten-Mitte (Ewaldstraße) ab. Dabei wurde er videografiert.

Fotos des Verdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/111440

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort oder zur Identität der abgelichteten Person machen?

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

