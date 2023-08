POL-RE: Gladbeck: Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, parkte ein 87-Jähriger aus Oer-Erkenschwick seinen weißen Nissan Juke auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters An Der Stimbergschule. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte er einen Unfallschaden hinten links an dem Fahrzeug fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. ...

mehr