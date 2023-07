Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Eichenweg wurde ein Zeuge am Freitag zur Mittagszeit (12 Uhr) von verdächtigen Geräuschen auf eine Person aufmerksam, die in Richtung Friedhof/ Wald flüchtete. Zudem bemerkte er eine beschädigte Scheibe des nahegelegenen Blumengeschäfts. Bei dem flüchtigen handelte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Mann. Er ist etwa 1,90m groß, von normaler Statur und trug schwarze Kleidung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Geschäft entwendet.

Zwischen dem 23.07. und dem 29.07. waren Diebe auf der Kupferstraße unterwegs. Sie entwendeten diverse Kupferrohre aus einer Lagerhalle. Vor Ort konnten mehrere Werkzeuge, die allem Anschein nach zur Tatausführung benutzt wurden, aufgefunden und sichergestellt werden.

Bottrop

Unbekannte brachen zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen in die Räumlichkeiten eines Studienkreises und der Ersten-Hilfe an der Poststraße ein. Sie durchsuchten in beiden Bereichen diverse Schränke nach möglichem Diebesgut. Schließlich flüchteten sie, augenscheinlich ohne Beute, unerkannt vom Tatort.

Dorsten

In der Zeit von Dienstag bis Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Kindertagesstätte an der Talaue. Sie durchsuchten die Räume und Möbel und flüchteten anschließend unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Eine Zeugin informierte in der Nacht zu Montag die Polizei, als sie um 05.25 Uhr verdächtige Geräusche aus einer Pizzeria am Lerchenweg vernahm. Ein Fenster der Pizzeria war aufgehebelt, Täter jedoch nicht mehr vor Ort. Ob sie erfolgreich waren und Beute machten, kann noch nicht gesagt werden.

Herten

An der Bahnhofstraße hebelten Unbekannte ein Fenster eines Kiosks auf und betraten die Verkaufsräume. Sie nahmen etwas Münzgeld aus der Kasse und brachen zwei Zigarettenautomaten auf, aus denen sie ebenfalls Geld und auch die Zigaretten entnahmen. Der Tatzeitraum liegt am Sonntag zwischen 22 Uhr und Mitternacht.

Oer-Erkenschwick

Mehrere Mobiltelefone entwendete ein bislang unbekannter Täter in der vergangenen Nacht (4 Uhr) aus einem Handyshop am Berliner Platz. Er schlug eine Glastür ein und griff nach den Geräten. Eine Videokamera zeichnete die Tat auf. Täterbeschreibung: kurze Haare, schwarze Jacke, schwarze Hose, weiße Schuhe, schwarze Handschuhe, schwarze Cappy. Er entkam unerkannt.

Recklinghausen

Aus einem Haus am Geertsfeld entwendeten Einbrecher einen Schranktresor mit Geld und Schmuck. Sie brachen ein Fenster auf, um einsteigen zu können und durchsuchten dann alle Räume. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte zwei verdächtige Männer (25-35 Jahre alt, dunkel kurze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild). Der Einbruch ereignete sich am Sonntag, zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell