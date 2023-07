POL-RE: Gladbeck/ Bottrop: Betrüger wieder erfolgreich

Polizeipräsidium Recklinghausen

Gladbeck

Zwei mutmaßliche Dachdecker vergriffen sich am Freitag an den Wertsachen eines Ehepaars, die an der Tilsiter Straße wohnen. Gegen 12 Uhr liefen sie bei den Senioren auf und verschafften sich aufgrund ihrer Legende Zutritt zum Haus. Während der eine mit den Berechtigten ins Dachgeschoss ging, durchsuchte der andere die Wohnung. Letztlich entwendeten die Unbekannten eine hochwertige Uhr und einen Ring. Sie entfernten sich anschließend in Richtung Gildestraße. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: ca. 35-40 Jahre alt, etwa 1,75m-1,80m groß, schlank, kein Bart, schwarzer Pullover, schwarze Hose, schwarze Schuhe, sprach akzentfreies Deutsch 2. Person: ca. 30-35 Jahre alt, etwa 1,70m groß, schlank, kein Bart, schwarzer Pullover, schwarze Hose, schwarze Schuhe

Bottrop

Am Sonntag tätigte eine 86-jährige Bottroperin insgesamt drei Überweisungen, weil sie meinte von ihrem Sohn per Messenger darum gebeten worden zu sein.

Hinterfragen Sie angebliche Mitteilungen per Messenger-Dienst grundsätzlich über die alte bekannte Nummer! Rufen Sie Ihre Verwandten über die alte Nummer an und fragen Sie nach, ob es wirklich einen Nummernwechsel gegeben hat. Gehen Sie auf keine Geld-/Überweisungsforderungen ein, die Sie schriftlich über diesen Dienst erhalten. Lassen Sie sich nicht täuschen, wenn die Betrüger versuchen Ihnen zu erzählen, dass Sie nur schriftlich in Kontakt treten könnten.

Haben Sie auch nur den kleinsten Zweifel, dann wählen Sie gerne die 110 oder eine andere bekannte Amtsleitung der örtlichen Polizei. Die Beamtinnen und Beamten stehen Ihnen mit Rat und Tat gerne und zu jeder Zeit zur Seite. Rufen Sie lieber einmal mehr an und fragen Sie nach, als auch nur einmal auf einen Betrüger reinzufallen.

Auf unserer Internetseite erfahren Sie, wie sich und Ihre Verwandten/Bekannten/Freunde besser vor Betrügern schützen können: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Weitere Tipps finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

