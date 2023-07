Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Kradfahrer in Dorsten. 30.07.2023, 19:15 Uhr

Recklinghausen (ots)

Drei Kradfahrer befuhren in Dorsten die B58 (Freudenbergstraße) in westlicher Fahrtrichtung. Zeitgleich befuhr ein Pkw Ford die B58 in östlicher Fahrtrichtung und beabsichtigte, an der Anschlussstelle Schermbeck nach links auf die BAB31 FR Emden aufzufahren. Hierbei übersah er die entgegenkommenden Kradfahrer und erfasste eines der Kräder, besetzt mit einem 25-jährigen Fahrer aus Hamminkeln. Dieser wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mittels RTW dem Krankenhaus zugeführt. Der 25-jährige Fahrer des PKW aus Melle wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeugführer waren augenscheinlich fahrtüchtig, es ergaben sich keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Es entstand Sachschaden von ca. 25000 Euro an den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell