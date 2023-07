Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizeigewahrsam nach Sachbeschädigungen an Kfz

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag nahm die Polizei einen 30-jährigen Oberhausener fest, der in Holsterhausen mehrere Autos beschädigt haben soll. Eine 20-jährige Zeugin aus Gelsenkirchen wurde gegen 1.30 Uhr hellhörig, als die Alarmanlage eines Autos ansprang. Im Außenbereich trafen sie und ein 20-jähriger Dorstener auf den verbal aggressiven 30-Jährigen. Sie informierten die Polizei. Die Beamten trafen den alkoholisierten Oberhausener an und nahmen ihn mit zur Wache. Bislang zählte die Polizei fünf beschädigte Wagen, die an der Pliesterbecker Straße und dem Rebhuhnweg geparkt waren. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Da er die Frau aus Gelsenkirchen zudem mehrfach beleidigte und bedrohte und dem Dorstener gegen das Schienbein trat, wurde er auch wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung angezeigt.

