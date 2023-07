POL-RE: Castrop-Rauxel: Kein Führerschein, Roller nicht versichert - Unfall mit verletzter Jugendlicher

Recklinghausen (ots) - Drei Kradfahrer befuhren in Dorsten die B58 (Freudenbergstraße) in westlicher Fahrtrichtung. Zeitgleich befuhr ein Pkw Ford die B58 in östlicher Fahrtrichtung und beabsichtigte, an der Anschlussstelle Schermbeck nach links auf die BAB31 FR Emden aufzufahren. Hierbei übersah er die ...

mehr