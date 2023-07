Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Wohnungsbrand am Lipper Weg

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus, aus bislang ungeklärter Ursache, zu einem Wohnungsbrand. Zwei Anwohner (62, 66) erlitten leichte Verletzungen (Rauchgasintoxikation) und wurden vor Ort behandelt. Die Feuerwehr konnte den Brand, der gegen 13.20 Uhr ausbrach, löschen. Die Wohnung wurde im Nachgang beschlagnahmt und versiegelt. Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

