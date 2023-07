Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, parkte ein 87-Jähriger aus Oer-Erkenschwick seinen weißen Nissan Juke auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters An Der Stimbergschule. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte er einen Unfallschaden hinten links an dem Fahrzeug fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

