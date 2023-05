Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Über drei Promille: Bundespolizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam-

Hamburg (ots)

Am 03.05.2023 gegen 08.30 Uhr belästigte ein betrunkener Mann (m.28) wiederholt Reisende im Hamburger Hauptbahnhof in sehr aggressiver Form. Zeugen informierten die Bundespolizei; nach Eintreffen einer Polizeistreife am Ereignisort trafen diese einen offensichtlich völlig betrunkenen Mann an.

"Der 28-Jährige musste in Gewahrsam genommen werden, da er nicht mehr in der Lage war seinen Weg selbstständig und gefahrlos fortzusetzen. Gestützt wurde er zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille."

Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Betroffenen fest; anschließend bekam der Mann in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung. Anschließend wurde der polnische Staatsangehörige wieder entlassen.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell