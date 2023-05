BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann leistet bei Festnahme heftigen Widerstand- Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 29.04.2023 gegen 14.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor wurde der 30-Jährige in einem ICE auf der Fahrt von Hannover nach Hamburg von einem Zugbegleiter der DB ohne Fahrschein angetroffen. Da sich der Fahrgast nicht ausweisen wollte wurde die Bundespolizei angefordert. Nach ...

mehr