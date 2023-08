POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Weil ein 47-Jähriger am Mittwochabend (9.8.) im Rahmen eines Einsatzes auf Polizeibeamte losging und diese massiv beleidigte, wird er sich unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es gegen 18 Uhr in einem Café in der Mühlstraße Uhr, aufgrund von Zahlunstimmigkeiten zu einer ...

mehr