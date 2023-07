Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mehrere Ladendiebstähle durch Trickdiebin; Polizei sucht Hinweisgeber

Mühlacker (ots)

Geschädigt worden sind am vergangenen Mittwoch mehrere Ladenbesitzer in Mühlacker, nachdem sie einer Trickdiebin zum Opfer fielen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat in allen Fällen in der Zeit von Mittwoch 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr eine Frau verschiedene Geschäfte in der Bahnhofstraße. Dort verwickelte die Täterin rhetorisch geschickt das Personal in Gespräche. Durch die Ablenkung gelang es der Gaunerin Waren im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro zu erbeuten. Die Frau wird beschrieben als etwa 55 Jahre alt, auffallend schlank, mit dunkelblonden, leicht gräulichen, schulterlangen Haaren. Die Frau war an beiden Armen stark tätowiert. Bekleidet war die Täterin mit einer langen, hellen Leinenhose sowie einem hellen schulterfreiem Trägertop. Der Bezirksdienst des Polizeireviers in Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienlichen Angaben zu der Person oder möglichen Komplizen machen können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier in Mühlacker zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

