POL-NI: Nienburg - Neuer Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat ein neues Gesicht. Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dieses allerdings kein Unbekanntes. Michael Dunker ist der neue Leiter Einsatz. Der Kriminaloberrat übernahm zum 01. Oktober den Posten von Melanie Meinke, die seitdem die Leitung des Polizeikommissariats in Rinteln innehat.

Nach dem Studium in Hannoversch Münden ging es für Michael Dunker zunächst in die Bereitschaftspolizei und anschließend in die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen. Es folgte ein Dienstjahr im Landespolizeipräsidium des Innenministeriums. 2015 und 2016 arbeitete er dann im Rahmen zweier Personalentwicklungsmaßnahmen in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg - zunächst im Einsatz- und Streifendienst und dann im Zentralen Kriminaldienst. Kurz darauf folgte das Masterstudium zum höheren Dienst mit dem es danach für drei Jahre in die Koordinierungsstelle Studium der Polizeiakademie Niedersachsen ging.

Seit dem 1. Oktober ist der 39-Jährige aus Verden nun Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Neben der Begeisterung für verschiedene Themen des Polizeiberufs - insbesondere für das Thema "Führung" - ist Michael Dunker ein absoluter Familienmensch. Mit seiner Frau und den beiden Kindern geht es jedes Jahr im Sommer auf die Insel Föhr. Als Ausgleich spielt er Tischtennis in Posthausen und ist zudem ein leidenschaftlicher Schwimmer.

"Wenn ich jetzt an meine neue Verwendung als Leiter Einsatz denke, dann bin ich zunächst vor allem eines: dankbar. Ich darf einen klasse aufgestellten Einsatzbereich in einer sehr herzlichen und engagierten PI übernehmen und dazu fühlt es sich auch noch an, als würde ich nach Hause kommen. Ein wirklich gutes Gefühl, ich freue mich auf all das was kommt und was wir gemeinsam bewegen werden."

