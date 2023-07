Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brand in einer Kleingartenanlage in Butendorf

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Feuerwehr Gladbeck um 01:51 Uhr zu einem Brand in eine Kleingartenanlage nach Butendorf alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in einem Lagerraum des dortigen Vereinsheims brannte. Die sofort eingeleitete Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz zeigte schnell Erfolg und eine weitere Ausbreitung konnte somit verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich sehr aufwendig, da immer wieder Glutnester in der abgehangenen Decke aufflammten. Der Einsatz dauerte fast drei Stunden. Während der gesamten Einsatzzeit sicherte die Einheit Süd der Freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz für das gesamte Stadtgebiet. Da die Entstehung des Brandes unklar ist, hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Personenschaden entstand nicht. (DA)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell