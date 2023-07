Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Astgabel auf PKW. Eine verletzte Person.

Gladbeck (ots)

Am heutigen Freitagvormittag, 28.07.2023, kam es auf der Postalle in Gladbeck Mitte zu einem Sturmeinsatz für die Feuerwehr Gladbeck. In Höhe der Hausnummer 38 ist eine ca. 15 m lange Astgabel mit ca. 50 cm Durchmesser aus einem Baum gebrochen. Die Astgabel fiel auf mehrere Autos und blockierte beide Fahrspuren und Radwege der Postallee. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug wurde im Dachbereich von der Astgabel getroffen. Der leichtverletzte Fahrer wurde rettungsdienstlich versorgt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Baumteile wurden von der Feuerwehr zerkleinert und an den Straßenseiten abgelegt. Die hauptamtliche Wache wurde bei dem Einsatz vom Löschzug Süd unterstützt. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.(RT)

