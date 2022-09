POL-CE: Hermannburg - Automatenaufbrecher geflüchtet

Celle (ots) - Unbekannter Täter hebelten im Verlauf des vergangenen Wochenendes Fenster eines Bürocontainers auf einer Baustelle in der Bannetzer Straße auf. Sie entwendeten ein hochwertiges optisches Messgerät sowie einen Vibrationsstampfer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wietze entgegen unter Telefon 05146/986230. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

