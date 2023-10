Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw wird durch Hauswand gebremst

Nienburg (ots)

NIENBURG(HeT) - Am Samstagvormittag, gegen 09:40 Uhr, fuhr eine 32-jährige Nienburgerin mit ihrem Pkw auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hannoverschen Straße. Beim Versuch ihren Pkw in eine Parklücke zu fahren muss sie wohl das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben und der Pkw, ein BMW X4, schoss durch die Parklücke, durchbrach einen Zaun, überfuhr ein Beet und einen Gehweg und prallte Anschließend gegen eine Gebäudewand. Der Pkw hat einen erheblichen Frontschaden davongetragen und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden am Gebäude dürfte deutlich im fünfstelligen Bereich liegen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

