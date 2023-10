Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Taschendiebstahl auf dem Krammarkt

Stadthagen/Krammarkt (ots)

(bae)Am 13.10.2023 gegen 19:55 Uhr wurde durch einen 15-jährigen Bückeburger eine Anzeige bei der mobilen Wache auf dem Krammarkt in Stadthagen erstattet. Der Jugendliche gab an, dass er nach einer Fahrt mit dem Autoscooter von einem, ihm unbekannten, Jugendlichen seitlich "umarmt" worden sei. Danach habe er festgestellt, dass ihm 10 Euro fehlen würden, diese habe er in einer offenen Umhängetasche gehabt. Durch die Polizei konnte der "Umarmer" auf dem Krammarkt angetroffen werden. Hierbei handelte es sich um einen 14jährigen Jugendlichen. Dieser gab allerdings an, dass der Bückeburger ihm die 10 Euro freiwillig gegeben habe. Er gab das Geld zurück und entschuldigte sich bei dem Bückeburger. Eine endgültige Klärung des Sachverhaltes steht noch aus.

