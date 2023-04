Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geschädigter einer Körperverletzung wehrt sich

Kaiserslautern (ots)

Weil er Polizeibeamte tätlich angegriffen hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Kaiserslautern. Dem 44-Jährigen wird sowohl Beleidigung, als auch Widerstand und Körperverletzung vorgeworfen. Das Paradoxe an der Sache: Der 44-Jährige wurde zunächst in den frühen Morgenstunden des Ostersonntages gegen 5 Uhr selbst Opfer eines Körperverletzungsdelikts. Er war von mehreren Männern vor einer Gaststätte in der Altstadt geschlagen worden. Die zu Hilfe kommenden und den Sachverhalt aufnehmenden Beamten griff der 44-Jährige unmittelbar mit Faustschlägen an. Einen Platzverweis befolgte er im Anschluss nicht, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Hiergegen setzte er sich massiv körperlich zur Wehr, außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten fortwährend. In den Diensträumen trat er zudem zwei Beamte. Dem Beschuldigten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Die Beamten wurden leicht verletzt, blieben aber weiterhin dienstfähig. Die Ermittlungen, sowohl in Sachen Körperverletzung zum Nachteil des 44-Jährigen, als auch die Ermittlungen bezüglich dessen Auftreten gegenüber den Beamten, dauern an.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell