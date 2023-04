Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: "Wechselkennzeichen" für Bastlerfahrzeug

Frankenstein (ots)

Ein auf der Bundesstraße stehender PKW ohne Kennzeichen ist von einem Verkehrsteilnehmer am Sonntagabend als gefährliches Verkehrshindernis gemeldet worden. Die eingesetzten Beamten fanden die Situation wie geschildert vor und ließen das Hindernis durch einen Abschleppdienst beseitigen. Den Beamten gelang es, den Eigentümer des Fahrzeuges zu ermitteln, der angab, dass der Wagen bereits vor Tagen entwendet worden sei. Ein unbekannter Täter müsse diesen an der Örtlichkeit zurückgelassen haben. Die weiteren Ermittlungen führten jedoch unter anderem zu einem Zeugen, der das Fahrzeug am gleichen Tag noch auf dem Parkplatz des 21-jährigen Eigentümers gesehen hatte. Nach Konfrontation mit den Ungereimtheiten und einiger Bedenkzeit machte der 21-Jährige umfassende Angaben zur Sache. Er räumte ein, dass das Fahrzeug keineswegs entwendet worden war. Er selbst habe das nicht zugelassene Bastlerfahrzeug mit den Kennzeichen seines ordnungsgemäß zugelassenen Wagens gleichen Fabrikats versehen und sei damit nach Frankenstein gefahren. Auf dem Rückweg habe der PKW eine Panne erlitten, weswegen er ihn am Fahrbahnrand nach erneuter Demontage der Kennzeichen zurückgelassen habe. Der 21-Jährige muss sich nun als Beschuldigter im Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und weiterer Delikte verantworten.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell