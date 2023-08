Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 17.08.2023, gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der B 192 kurz vor der Ortslage Sietow ein Verkehrsunfall, in dessen Folge drei Personen leicht verletzt wurden. Ein allein in einem PKW VW Caddy befindlicher 44-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße aus Waren kommend in Richtung Sietow. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW Peugeot sowie mit einem dahinter befindlichen PKW Toyota. Infolge des Unfalls wurden der Fahrzeugführer des VW Caddy, ein auf der Rücksitzbank des Peugeot befindliches 5-jähriges Kind sowie die 46-jährige Fahrzeugführerin des Toyota leicht verletzt. Alle Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Für den Zeitraum der Erstversorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße für ca. eine Stunde voll gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 70.000 Euro. Zur Aufnahme von Betriebsstoffen war auch die Freiwillige Feuerwehr Sietow an der Unfallstelle im Einsatz.

