Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Bei Auffahrunfall eine Leichtverletzte (19.12.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und insgesamt knapp 50.000 Euro Gesamtsachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 27 verursacht hat. Eine 56-jährige Audi-Fahrerin fuhr beim Einfädeln auf die Bundesstraße 523 auf einen vor ihr bremsenden Seat Arona einer 65-Jährigen auf. Beim Aufprall zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Sie kam vorsorglich in eine Klinik. Beide nicht mehr fahrtauglichen und stark beschädigten Autos mussten Abschleppdienste an der Unfallstelle abholen.

