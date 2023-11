Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Firma- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Beutegut im Wert von rund 1.000 Euro erlangten drei bislang unbekannte Personen bei einem Einbruch in eine Firma in der Straße "Am Vogelherd" am 25. November, gegen 11.00 Uhr. Gewaltsam drangen die Personen in das Gebäude ein und entwendeten unter anderem Monitore. Hierbei entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Einer der unbekannten Personen kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 180-185 cm groß, schlanke Figur, runde Brille, schwarz gekleidet, "mitteleuropäisches Erscheinungsbild". Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0308336/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell