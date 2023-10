Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht erbeten

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Flucht hat sich am Mittwoch (25. Oktober) gegen 13:45 Uhr auf der Sandstraße ereignet. Ein 20-jähriger Autofahrer erschien zur Anzeigenerstattung auf der Polizeiwache Olpe. Er gab an, dass er mit seinem Pkw, einem schwarzen KIA mit Olper Kennzeichen, die Sandstraße in Richtung Felmicke befahren hatte, als ihm eine SUV-Fahrerin entgegenkam. Aufgrund der Enge der Fahrbahn kollidierten die Außenspiegel der Fahrzeuge. In dem schwarzen SUV saß eine Frau als Fahrerin sowie drei weitere Personen. Die Fahrzeugführerin hielt zwar kurz an, setzte nach dem Zusammenstoß jedoch ihre Fahrt fort. Ihr Pkw müsste Schäden an dem linken Außenspiegel aufweisen.

Die Unfallbeteiligte kann wie folgt beschrieben werden:

- Alter: zwischen 40 und 50 Jahre alt

- Größe: zwischen 160 cm und 170 cm groß

- Aussehen: leicht gebräunte Haut, schwarze Haare

Das Verkehrskommissariat bittet die Unfallbeteiligte sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-4110 zu melden.

